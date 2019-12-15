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رابط "يلا شوت" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:34 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يلتقى اليوم الاحد فى السابعة والنصف النادى الاهلى مع نظيره حرس الحدود فى مواجهة صعبة على استاد القاهرة ،ضمن الجولة  الثامنة من مسابقة الدوردي الممتاز.

ويواجه الاهلى حرس الحدود بمعنويات عالية عقب فوزه في المباراة السابقة أمام وادي دجلة بثلاثية نظيفة لرمضان صبحي ووليد أزارو وأحمد الشيخ.

ويغيب الليلة عن الأهلي علي معلول وحسام عاشور وياسر إبراهيم ومحمود متولي لعدم الجاهزية .،ويسعى الفريق الاحمر تحقيق الفوز في مواجهة حرس الحدود من أجل اعتلاء صدارة تريب الدورى .

ومن المنتظر ان تنقل مباراة  الأهلي وحرس الحدود في السابعة والنصف من مساء غد الأحد على قناتي اون سبورت وأون سبورتس .

بينما يسعى نادى فريق حرس الحدود تحقيق نتيجة إيجابية والعودة للإسكندرية ولو بنقطة التعادل بعدما تعادل الفريق في أخر مبارياته على ملعبه أمام إف سي مصر .

ويمتلك حرس الحدود جهاز فنى على مستوى عالى بقيادة طارق ، وايضا على مجموعة حيدة من اللاعبين أمثال عمرو الحلواني وأحمد شرويدة.


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