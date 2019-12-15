تابعونا لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الاهلى وحرس الحدود بث مباشر الان (تغطية مباشرة) "0-0" LIVE

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ومن المقرر أن تقام المباراة بين النادي الأهلي و نظيره نادي حرس الحدود اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف مساءا بتوقيت جرينتش يلا شوت بث مباشر حرس الحدود والأهلي كورة انلاين، مباراة حرس الحدود والأهلي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة حرس الحدود والأهلي في الجولة السابعة من الدوري المصري رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة حرس الحدود والأهلي كورة ستريم.

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