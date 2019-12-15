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افتتاح منطقة نصر النوبة الصناعية بأسوان مارس المقبل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:30 م
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اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أ ش أ
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قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه جاري وضع مخطط عام للمساحات المجاورة لمشروع المنطقة الصناعية الحرفية بقرية الجنينة والشباك مركز نصر النوبة.

وأشار المحافظ  إلى أن توجيهاته جاءت لتخصيص المساحات المجاورة كمتجمع عمراني خدمي وسكني وتجاري لخدمة هذا المشروع الحيوي، لافتاً إلى أهمية الانتهاء من "اللاندسكيب" والمسطحات الخضراء ضمن مكونات المشروع، والمخطط الانتهاء منه في مارس المقبل.

وجاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الأحد، المشروع المقام مرحلته الأولى على مساحة 73.8 ألف م2، ويضم 14 "جمالونا" ويحتوي على ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة تصل مساحة كل منها إلى 90 متراً مسطحاً منها 60 م داخلي و30 م رصيف تحميل خارجي، فيما جارٍ تنفيذ المرافق الخارجية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق بتكلفة إجمالية 121 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 85 في المئة، في حين جار العمل في باقي المرافق العامة بالتوازي.

وقرر، أثناء جولته بمدينة نصر النوبة وحفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب، تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان؛ للمعاينة الميدانية لمدرسة فتحي محيي الدين الابتدائية والعرض عليه فورا بعد شكوى أحد المواطنين بوجود تصدعات وشروخ في مباني المدرسة، وتأخر لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في معاينتها.
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الكلمات المفتاحية

نصر النوبة محافظة اسوان المنطقة الصناعية باسوان

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