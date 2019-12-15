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"حفتر" يأمر بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى العاصمة لحسم معركة طرابلس

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:23 م
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خليفة حفتر
خليفة حفتر
الفجر
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أمر قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر ، مساء الأحد، بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى العاصمة لحسم معركة طرابلس.

ونفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، اليوم الأحد، ثلاث ضربات جوية استهدفت تمركزات للمجموعات المسلحة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "3 ضربات جوية على مواقع للميليشيات في محور طريق المطار كعدم ناري لتقدم قواتنا"، بحسب تعبيرها. 

هذا وكانت إحدى الكتائب الليبية التابعة للجيش الليبي، قد أعلنت فجر اليوم السيطرة على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، وحققت تقدما في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس.

يشار إلى أن حفتر، أعلن في خطاب متلفز يوم الخميس عن انطلاق المعركة الحاسمة، وأمر القوات بالتقدم نحو قلب العاصمة طرابلس.

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معركة محور عين زارة طرابلس خليفة حفتر تعزيزات العاصمة إرسال

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