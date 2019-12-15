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محافظ الفيوم يستقبل رئيس شركة الإنتاج الحربي لبحث مجالات التعاون المشترك

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:31 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للإنشاءات والاستشارات الهندسية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات الرصف بالمحافظة، بحضور المهندسة عفاف راشد مدير عام الطرق، والمهندسة نجاح حافظ رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن خلال اللقاء تم استعراض عدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قطاع الرصف، وبحث المعوقات التى تواجه تنفيذ عدد منها، لافتًا أن المحافظ أكد على ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية، والانتهاء من تنفيذ بنود الخطة الاستثمارية فى مواعيدها المقررة.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم انه خلال اللقاء بحث الجانبان سبل الاستفادة من مصنع الطوب الاسمنتى بمنطقة كوم أوشيم المتوقف عن العمل منذ عام 1996، والاستغلال الأمثل للمصنع بالتعاون مع شركة الإنتاج الحربى، لإنتاج الطوب الاسمنتى والانترلوك والبلدورات، لتغطية احتياجات المحافظة وبيع الفائض منها، لتحقيق عائد اقتصادي من المشروع.

ووجه محافظ الفيوم، مدير عام الطرق، بسرعة الانتهاء من خطة رد الشئ لأصله وعرضها عليه فى أسرع وقت، كما وجه رئيس الإدارة الهندسية، بالتصدى الحازم لكافة صور مخالفات المبانى والإزالة الفورية للمخالفات، مؤكدًا أنه سيتابع بنفسه تنفيذ كافة الأعمال.
محافظ الفيوم يستقبل رئيس شركة الإنتاج الحربي لبحث مجالات التعاون المشترك
محافظ الفيوم يستقبل رئيس شركة الإنتاج الحربي لبحث مجالات التعاون المشترك
محافظ الفيوم يستقبل رئيس شركة الإنتاج الحربي لبحث مجالات التعاون المشترك
محافظ الفيوم يستقبل رئيس شركة الإنتاج الحربي لبحث مجالات التعاون المشترك
محافظ الفيوم يستقبل رئيس شركة الإنتاج الحربي لبحث مجالات التعاون المشترك
محافظ الفيوم يستقبل رئيس شركة الإنتاج الحربي لبحث مجالات التعاون المشترك
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مصر محافظ الفيوم شركة الانتاج الحربي الفيوم اخبار

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