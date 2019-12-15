شاهد.. كواليس مسرحية هشام ماجد وشيكو وأكرم حسني "عطل فني"

يشارك الفنان هشام ماجد، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر الفنان هشام ماجد، صورة له من كواليس مسرحية "عطل فني"، على حسابه الشخصي "إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .



ظهر في الصورة الفنان هشام ماجد، والفنان أكرم حسني، والفنان شيكو .



وعلق هشام ماجد :"من قلب الكواليس...ادعولنا"، بينما علق أكرم حسني عبر حسابه على موقع "إنستجرام قائلًا: "هو اينعم شكلنا بنخطط لسرقة بنك.. بس دي صورة من كواليس مسرحية عطل فني عادي"، وتفاعل معاه العديد من الجمهور وتبادل الإعجابات والتعليقات .



مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة":



شارك الفنان هشام ماجد، فى بطولة مسلسل" بدل الحدوتة تلاتة" كما شارك عدد من نجوم الفن فى بطولة هذا المسلسل منهم، الفنانة دنيا سمير غانم، وعمرو وهبه، محمد سلام، بيومى فؤاد، وحقق هذا المسلسل نجاحاً كبيراً وسط جمهورها، من إخراج خالد الحلفاوى، تأليف أيمن وتار .



يذكر أن آخر أعمال الفنان هشام ماجد السينمائية فيلم" ديدو" وظهر هشام ماجد كضيف شرف، حيث شارك عدد من نجوم الفن منهم، بيومى فؤاد، شيكو، أحمد فهمى، حمدى المرغنى، هدى المفتى، محمد ثروت، وتدور أحداث الفيلم حول إطار كوميدي،حول شخص يدعى " ديدو" حيث شارك أصحابه فى سرقة الراجل الغنى" بيومى فؤاد"، وهو عالم مبتكر ومخترع، قام بتحويلهم إلى عقلة الاصيع، ومروا بالمغامرات والتطورات المثيرة .