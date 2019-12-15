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التعاون الإسلامي ترحب بتمديد ولاية "أونروا" 3 سنوات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:11 م
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بوابة الفجر
وكالات
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رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات قادمة، والذي اعتمدته مؤخرا الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة.

وعدت المنظمة ذلك الموقف التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين في العودة بناء على القرار، كما ثمنت مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار.

ودعا أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين جميع الدول إلى ترجمة هذا الدعم السياسي بمساهمات مالية لتمكين "الأونروا" من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم نهائياً وفقاً للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

كما رحب الأمين العام بتبني الجمعية العامة لقرار يتعلق بدعوة المنظمة كعضو مراقب إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا".

وأكد أن ذلك من شأنه أن يعزز التعاون القائم بين منظمة التعاون الإسلامي والوكالة، ويسهم في حشد مزيد من الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه الدول الأعضاء في المنظمة لصالح اللاجئين الفلسطينيين.

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الكلمات المفتاحية

تمديد ترحيب التعاون الاسلامي الأونروا 3 سنوات

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