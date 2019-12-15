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الحرية يهزم الهلال وتعادل المصري مع شباب الضبعة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:19 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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كتب أحمد تيتو

أختتمت مباريات الجولة السابعة للمجموعة الرابعة عشر بالقسم الثالث عصر اليوم بمبارتين نجح في الأولي فريق الحرية في العودة للمنافسة علي القمة من جديد بعد الفوز علي الهلال بهدف نظيف ليرتفع رصيد الحرية عند النقطة ال11 ويتساوي مع الهلال في رصيد النقاط.

وفي ثاني مباريات اليوم تعادل فريقي شباب الضبعة والمصري السلومي بدون أهداف ليرفع شباب الضبعة رصيدة عند النقطة 11 بالتساوي مع الهلال والحرية ويرتفع رصيد المصري السلومي عند النقطة التاسعة.

وكانت مباريات الجولة قد بدأت الخميس حيث واصل نادي الجزيرة فقد النقاط في طريقة للمنافسة علي الصعود لدوري الدرجة الثانية بتعادله مع شباب الحمام 1/1 ليرفع الجزيرة رصيدة ل12 ويتصدر المجموعة ويرفع شباب الحمام رصيدة للنقطة الثالثة.

ونجح فريق برج العرب تحقيق أول فوز له في المجموعة علي فريق مطروح بهدف نظيف ليرفع فريق برج العرب رصيدة للنقطة الخامسة ويتوقف رصيد مطروح عند النقطة السابعة.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر:
1-الجزيرة 12 نقطة
2- الهلال 11 نقطة
3- شباب الضبعة 11نقطة
4- الحرية 11نقطة
5- المصري السلوم 9 نقاط
6- مطروح 7 نقاط
7- برج العرب 5نقاط
8- الشرطة 3 نقاط
9- م.شباب الحمام 3 نقاط
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