الأربعاء.. أفلام الشباب بمركز الثقافة السينمائية

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يبدأ مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، فى تقديم عروض أفلام الشباب، وذلك فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ١٨ ديسمبر الجارى، بمقر مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف بوسط القاهرة.



حيث يعرض مركز الثقافة السينمائية الفيلم الروائي ( وهم كوتار) إخراج برهان حنفي، كما يعرض الفيلم التسجيلي ( الصامتون يتكلمون ) إخراج شرين طلعت.



وعقب عرض الفيلمين، تعقد ندوة بمشاركة المخرج برهان حنفي، يديرها الناقد السينمائي مجدي الشحري، مدير مركز الثقافة السينمائية.