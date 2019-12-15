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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE AHLY

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:11 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يواجه النادي الأهلي فريق حرس الحدود في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاحد بإستاد القاهرة، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .
بث مباشر مباراة الاهلى ضد حرس الحدود اليوم في الدوري المصري
ويحتل المارد الأحمر وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز بهم جميعاً، بينما يقع حرس الحدود في المركز السابع برصيد 10 نقاط حيث خاض 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة .
يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بث مباشر 
واعلن رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلى قائمة المارد الأحمر لمباراة اليوم، وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الحدود كالآتي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.
الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي - سعد سمير - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد.
الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان.
الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي – جونيور أجايي - أحمد الشيخ – وليد أزارو - مروان محسن.
 
واستعبد فايلر كل من صالح جمعة وجيرالدو وعلي معلول وحسام عاشور وصلاح محسن وحسين السيد لأسباب فنية.

قبل مباراة الأهلي ضد حرس الحدود يحتل المارد الأحمر وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز بهم جميعاً، بينما يقع حرس الحدود في المركز السابع برصيد 10 نقاط حيث خاض 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة .
 
وأعلن السويسري رينيه فايلر قائمة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، وجاءت كالآتي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.
الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي - سعد سمير - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد.
الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان.
الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي – جونيور أجايي - أحمد الشيخ – وليد أزارو - مروان محسن.
 
واستعبد فايلر كل من صالح جمعة وجيرالدو وعلي معلول وحسام عاشور وصلاح محسن وحسين السيد لأسباب فنية.


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مباراة الاهلي ضد حرس الحدود صالح جمعة الاهلي ضد حرس الحدود

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