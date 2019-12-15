يلا شوت AHLI مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي رابط NOW

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الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقي الاهلي وحرس الحدود ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري ، علي استاد القاهرة الدولي ، اليوم من المنتظر أن يعود المارد الأحمر للصدارة بعد تفوق المقاولون بالصدارة المؤقتة حتي يخوض فريق الأهلي المؤجلات ، ولم يخسر الأهلي ولا مباراة منذ بداية الدوري هذا العام ، وفي المقابل يدخل الحرس وكل اماله أن يخرج من أمام الشياطين بأفضل نتيجة وأداء ، ليطمح في الفوز أو التعادل ، وخاض حرس الحدود 7 مباريات أما الأهلي 5 فقط..

 

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي وحرس الحدود في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 وتايم سبورت ، ويعلق علي اللقاء مؤمن حسن وحاتم بطيشة..

 

نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود مباشر في لقاء اليوم الأحد 15 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

 

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الاهلي وحرس الحدود مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

 

تشكيلة النادي الأهلي اليوم ضد نادي حرس الحدود هي كلا من : محمد الشناوي في حراسة المرمي، وأمامه في خط الدفاع كلا من محمود وحيد وأيمن أشرف ورامي ربيعة وأحمد فتحي، وفي خط الوسط يتواجد كلا من : عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، وفي الهجوم يتواجد كلا من الثلاثي جونيور أجاي ووليد أزارو ورمضان صبحي.

 

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