يلا شوت AHLY مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الاهلي رابط Ahly NOW

يواجه النادي الأهلي فريق حرس الحدود في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاحد بإستاد القاهرة، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

بث مباشر مباراة الاهلى ضد حرس الحدود اليوم في الدوري المصري

ويحتل المارد الأحمر وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز بهم جميعاً، بينما يقع حرس الحدود في المركز السابع برصيد 10 نقاط حيث خاض 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة .

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واعلن رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلى قائمة المارد الأحمر لمباراة اليوم، وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الحدود كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي - سعد سمير - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان.

الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي – جونيور أجايي - أحمد الشيخ – وليد أزارو - مروان محسن.

واستعبد فايلر كل من صالح جمعة وجيرالدو وعلي معلول وحسام عاشور وصلاح محسن وحسين السيد لأسباب فنية.







