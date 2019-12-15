تكريم ريم البارودي بجائزة خاصة عن دورها في "قيد عائلي" بمهرجان الأفضل ٢٠١٩

كرم مهرجان الأفضل لعام ٢٠١٩، النجمة ريم البارودي، بجائزة خاصة عن دورها في مسلسل قيد عائلي والذي عٌرض الفترة الماضية خارج الموسم الرمضاني وأبدعت خلاله في شخصية "مروة"، وتصدرت مشاهدها لمؤشرات مواقع البحث لأكثر من أسبوع متواصل.





وأطلت "البارودى" فى الحفل الذي أقيم بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بإطلالة ساحرة، من خلال فستان أخضر لامع خطف الأنظار بتوقيع مصمم الأزياء أحمد عبد الله، بالإضافة بتسريحة شعر بسيطة.





وأكدت ريم خلال تصريحات صحفية أنها تعيش فترة من التأنى الشديد فى الاختيار، لاسيما بعد النجاح الكبير الذى حققته فى مسلسل قيد عائلى حتى تكون عند ظن جمهورها فى تقديم كل ما هو جديد وهادف.





الجدير بالذكر، أنه قد تم تكريم عدد كبير من نجوم الفن والاعلام والرياضة بمهرجان الأفضل لعام ٢٠١٩ من خلال نتيجة استفتاء جماهيرى.