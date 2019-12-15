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«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA ahly

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:00 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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شاهد الاهلي اليوم الاحد ويدخل النادي الأهلي، محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات متتالية، بينما يحل حرس الحدود في المركز السابع برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في مواجهتين والتعادل في أربع مواجهات والهزيمة في مباراة وحيدة.

الاهلي وحرس الحدود اليوم الاحد، ويرغب النادي الأهلي، في تحقيق الفوز ومواصلة مسيرته الناجحة تحت القيادة السويسرية منذ توليه المسئولية الفنية في سبتمبر الماضي خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، حيث لعب مع الفريق 11 مباراة فاز في عشر مواجهات وتلقى هزيمة واحدة أمام النجم الساحلي التونسي، في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا


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