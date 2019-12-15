افتتاح معرض "مدن لا مرئية" للفنان محمد الجنوبي.. الأحد



وغيرها، وله العديد من الأبحاث فى الندوات الدولية الموازية لصالون الشباب التاسع والعاشر 1997، 1998، ومؤتمر أنس الوجود الثانى بأسوان 1999.



وأصدر كتاب بعنوان (كتابة الصورة) سلسلة الكتاب الاول بالمجلس الاعلى للثقافة.



وكتبت عن أعماله العديد من المقالات النقدية، وقد ضمنت أعماله في رسالة دكتوراة في جامعة ستانفورد بأمريكا.



ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 8 يناير 2020، بجاليري موشن ويفتتح يوميا من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى التاسعة مساءا ما عدا الأحد، بمقر الجاليري 26 شارع المنتزه سابقا - كمال الطويل حاليا - الزمالك.

يفتتح الفنان محمد الجنوبي، معرضه الفردي "مدن لا مرئية" في السابعة مساء الأحد المقبل 22 ديسمبر 2019 بجاليري موشن.يهتم الفنان محمد الجنوبي منذ بداية مشواره الفني والذي بدأه منذ تخرجه في عام 1988، حيث معرض أصوات المدينة والذي أقيم عام 2003، وغيرها من المعارض التي تهتم بعلاقة الإنسان بالطبيعة من حوله.فكانت بعض أعماله تستخدم الطبيعة كمادة خام، مثل التوابل والتي نفذ بها العديد من الاعمال والمعارض، ثم النباتات التي رسمها وصورها بأكثر من مشروع فني، ثم علاقة النبات بالمجتمع، ومساحة الأخضر التي تنحسر بشكل متزايد مقارنة بالعشوائيات.وقد أثرت قراءات الفنان للعديد من الكتابات في مجال الطبيعة وعلاقة المدينة بالإنسان والحياة في كتابات لكواباتا وإدورادوا جاليانو وإيتالو كالفينوا الذي استوحى من أحد كتبه عنوان معرضه، حيث يقول كالفينو في كتابه مدن لا مرئية: "امتداد لرقعة من معدن صدئ، ألواح خشب مثبتة بمسامير كبيرة الرؤوس، أنابيب سودها السخام، ركام علب صفيح صغيرة، جدران بلا نوافذ عليها علائم ممحوة، أطر لمقاعد محشوة بالتبن، حبال تصلح فقط لأن يشنق الإنسان بها نفسه متدليًا من عارضة متآكلة"، ويرى الفنان أن هذه الفقرة بالأخص تعبر عن رؤيته للعشوائيات التي تزداد في الأراضي المصرية بشكل كبير جدًا. وقد عبر عن هذه الرؤية في أعمال معرضه الجديد من خلال التصوير باستخدام خامات متنوعة على القماش.شارك الجنوبي بالعديد من المعارض الفردية والجماعية في مصر وخارجها، منها: معرض "الرائحة وعلاقتها بالذاكرة" بقاعة اخناتون بمجمع الفنون بالزمالك 1998، معرض بشارع الكورنيش - أسوان 1992، معرض "تفاصيل" بالغردقة 2000، معرض "أرقام الهزيمة" بمركز الجزيرة للفنون 2001، معرض "أحوال الجنوبي" بقاعة كريم فرنسيس 2002، معرض "أصوات المدينة" بقاعة مشربية 2003، "انا.. القاهرة" مركز سعد زغلول الثقافي 2015 - تنويعات الجنوبي بجاليرى قرطبة 2017.وله العديد من المقتنيات في مصر، الدنمارك، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، السعودية، إيطاليا. لبنان.