Advertisements
Advertisements
Advertisements

مارتن لاسارتي: تعاملنا مع مجلس عظيم في الأهلي وتكفلوا بكل التكاليف عند إنهاء التعاقد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:01 م
Advertisements
مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
محمد الصو
Advertisements
أعرب الأوروجواي مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر قبل أن تتم إقالته عقب الخروج من مسابقة كأس مصر النسخة الماضية.

وأشار لاسارتي خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه وجد كل الحب والاحترام داخل جدران القلعة الحمراء، معربًا عن امتنانه وشكره لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعدما وفى بكل شروط العقد الجزائية المنصوص عليها عند فسخ التعاقد.

وأكد لاسارتي في تصريحاته لإذاعة "لاكاتورسي الأوروجوايانية"، أن مجلس الإدارة لم يبخل بأي شئ، حتى عند إنهاء التعاقد تم تلبية كافة متطلبات الجهاز الفني بالكامل من الشروط الجزائية.

وتطرق لاسارتي للحديث عن أخر كلماته في المؤتمر الأخير لمباراة بيراميدز سبورت والتي انهزم خلال في كأس مصر، حيث أشار إلى أن تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة بيراميدز الأخيرة له مع الأهلي أُسيء فهمها، مؤكدًا في الوقت ذاته إلى أنه ترك النادي بعلاقة رائعة مع مسئوليه.

وأضاف :"لقد خسرنا مباراة في الكأس بهدف دون رد، وبعدها أُسيء فهم بعض العبارات التي قلتها آنذاك".

وتابع المدرب الأوروجواياني :"لقد دفعوا لنا كل شيء، سواء تذاكر السفر، أو مستحقات الفندق، أو الأموال التي كانت مستحقة لنا وتركناهم بعلاقة جيدة".

وأكمل لاسارتي تصريحاته قائلًا :"الأهلي مشابه لنادي ناسيونال في أوروجواي، وأنت بين المارة في الشارع ستجد الجميع يندفع نحوك، 60٪ أو 70٪ من مصر من محبي هذا النادي، ولكن توفي 72 مشجعًا لهم في الاستاد بأحد مبارياتهم وقلّ عدد الحضور الجماهيري من بعدها".

وكان النادي الأهلي، أعلن عن إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، عن منصبه منتصف شهر أغسطس الماضي بعد الفشل في دوري أبطال إفريقيا والخروج من مسابقة كأس مصر والتي توج بها الزمالك على حساب بيراميدز سبورت.

وتولي السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي، تدريب الفريق خلفًا له في سبتمبر الماضي، وخاض مع الفريق 11 مواجهة، فاز في 10 مواجهات وتلقى هزيمة وحيدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود، مساء اليوم الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مارتن لاسارتي الاهلي الأهلي ضد الهلال

أخبار تهمك

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ نصف ساعة

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تُذاع بسبب أوزيل

منذ ساعتين

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 15 ساعة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

التشكيل الرسمي للأهلي أمام حرس الحدود.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر رابط مجاني الآن

منذ ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ ساعة و نصف

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

منذ ساعة و 18 دقيقة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

منذ ساعة و 15 دقيقة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ ساعة و نصف

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش السيتي وأرسنال بدون تقطيع match

منذ ساعة و نصف

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مارتن لاسارتي.. كاتب المقالات والعاطل عن العمل في الأهلي

"مين الرجل إللى ورا مارتن لاسارتي في الأهلي".. اعرف الحقيقة

بيراميدز يحسم مصير لاسارتي في الأهلي

عاجل - الأهلي يحسم مصير لاسارتي

الأهلي يضحي بمارتن لاسارتي

الأهلي يستدرج مارتن لاسارتي.. اعرف السبب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش السيتي وأرسنال بدون تقطيع match

05:56 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

التشكيل الرسمي للأهلي أمام حرس الحدود.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر رابط مجاني الآن

06:30 م

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status