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المملكة تستضيف أعمال الدورة الـ23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:53 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، أنها سوف تستضيف أعمال الدورة الـ23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الفترة من 19-20 ربيع الآخر 1441هـ.

هذا وتترأس المملكة العربية السعودية، الدورة الحالية عبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحت شعار "طموح عربي لجيلٍ رقمي"، بحضور وزراء الاتصالات والمعلومات من بعض الدول العربية، وهي إحدى الفعاليات المعتمدة على هامش قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها السعودية في 2020م.

وتأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ تطلعات مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وتوحيد جهود الدول الأعضاء بالمجلس، وتحقيق أقصى درجات التعاون بين الدول العربية، بما يضمن الوصول إلى إنشاء وتطوير وتحسين مرافق وخِدْمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة؛ لتكون مركزاً رقميًّا مشتركًا.

وتنطلق أعمال اللقاء باجتماعات اللجنة الدائمة، يليها اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي يضم وزراء الاتصالات والمعلومات العرب وعددًا من الخبراء، يعقبه انعقاد المجلس الوزاري العربي، فيما تتمحور قائمة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حول أهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وخطط العمل العربي المشترك، والمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية، ومشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية، والمنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي.

ومن المنتظر أن تناقش الاجتماعات، التي تبدأ على مستوى اللجان الدائمة والخُبراء والمكتب التنفيذي للوزراء ومجلس الوزراء العرب؛ بنودًا منها نتائج الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة العربية الدائمة للبريد، والاستراتيجية البريدية العربية العامة للفترة بين 2018م - 2024م، ومعرض طوابع البريد العربي، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية 2017م – 2020م، بجانب مناقشة التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وستتناول الاجتماعات، اعتماد تقرير وتوصيات الدورة 43 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والفقرة الخاصة بحساب مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات ضمن الحساب الموحد للمجالس الوزارية المتخصصة، بالإضافة إلى تشكيل المكتب التنفيذي، وموعد ومكان الدورتين (45) و(46) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والدورة (23) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وما يستجد من أعمال.

وتتضمن فعاليات اللقاء، تنظيم جلسات حوارية رفيعة المستوى بين الوزراء والمسؤولين، وستضم الجلسات مجموعة من الرياديين وكبرى شركات التقنية والشركات التقنية الناشئة، والمعرض الرقمي المصاحب الذي سيقيمه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعرض منجزات المملكة، والتعريف بالتقدم الذي يشهده القطاع في المملكة، ومواكبته أحدث التطورات والتوجهات العالمية.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء العرب المملكة السعودية

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