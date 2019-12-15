"البحوث الإسلامية" توضح حكم رفع المصلي يديه في كل التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام



وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع اليحوث الإسلامية، أنه قد اختلف الفقهاء في رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة على قولين:



القول الأول: لا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية، وبه قال مالك، فقد روي عنه لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة.



القول الثاني: قال الشافعية والحنابلة: يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة، ومسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه، فيجوز للسائل أن يعمل بأحد القولين.





ورد سؤالا إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عبر موقع "الفيسبوك"، جاء فيه: "هل في صلاة الجنازة يرفع المصلي يديه في كل التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام؟".