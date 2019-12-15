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البرازيل تعلن وضع "حزب الله" على قائمة الإرهاب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:43 م
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نجل الرئيس البرازيلي إدواردو بولسونارو
نجل الرئيس البرازيلي إدواردو بولسونارو
وكالات
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أعلن نجل الرئيس البرازيلي، إدواردو بولسونارو، وضع منظمة حزب الله المدعومة من إيران، على قائمة الإرهاب عاجلا أم آجلا. 

وأضاف "بولسونارو"، خلال افتتاح مكتب تمثيل تجاري برازيلي في القدس الغربية، اليوم الأحد: "أعتقد أنه عاجلا أم آجلا سيتم تصنيف منظمة حزب الله على قائمة الإرهاب خصوصا بعد ما فعلوه في الأرجنتين خلال عامي 1992 و1994".

وتابع: "بالتأكيد لدى الحزب كثير من النشاطات في بلدي مثل تبيض الأموال والرشاوى وكثير من النشاطات جنوب البرازيل".

وأوضح بولسونارو وهو نائب أيضا في البرلمان: "إذا كان الإرهابيون يتحركون عالميا، علينا أن نتحرك بالرد عالميا أيضا".

وبتلك الخطوة المتوقعة تنضم البرازيل إلى كثير من دول العالم، التي تصنف "حزب الله" منظمة "إرهابية".

وتورط حزب الله في تفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) عام 1994 وأودى بحياة 85 شخصا.

كما تتهمه الأرجنتين بتدبير التفجير الانتحاري ضد السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992 وقتل فيه 29 شخصا.


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الكلمات المفتاحية

وضع قائمة حزب الله البرازيل الإرهاب إدواردو بولسونارو

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