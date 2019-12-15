نتائج حملة بقيادة "الغندور" لإعادة الانضباط وتحرير عقود نظافة لمحلات المنصورة



تم استدعاء أعضاء الفريق المعاون وتم تقسيمهم لإلى مجموعتين داخل نطاق حي شرق وحى غرب المنصورة والتحرك مع الحملة بقيادة السكرتير العام المساعد مجموعة حي غرب المنصورة.



تم تحديد شارع بورسعيد بداية الحملة وتم المرور على بعض المحلات وتحرير عقود نظافة لهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه نحو احد المحال الذي أمتنع عن تحرير عقد له وتم رفع كل حالات الأشغال عن نهر الشارع تمامًا.



كما تم التواصل العقيد ممدوح الصحي الذي اعطي تعليماته بتواجد الرائد سامح سليم المسئول عن الحركة المرورية بالقطاع للتعامل مع السيارات التي تنتظر علي جانبي الشارع صف ثاني وثالث في بعض الأماكن وهو ماتم التعامل معه على الفور.



وشاهدت الغندور كابل كهرباء على الأرض وتم التأكد أن به تيار كهربائي أعطت تعليماتها باستدعاء وحدة الإنارة في الحي لضرورة إصلاح العمود أو تغطية السلك، وهو ما تم على الفور قبل أن تقوم الحملة بالمرور على بعض المحلات الأخرى وتم التنبيه عليهم بضرورة عمل العقود والتعاقد غدًا أثناء استكمال الحملة التي إضطرت لتأجيل استكمالها للغد نظرا لسوء الأحوال الجوية.



ومن ناحيتها أكدت منال الغندور "للفجر" سكرتير عام محافظة الدقهليه ان تأجيل الحملة ليوم واحد وتستكمل أعمالها بداية من الغد تنفيذ لتعليمات محافظ الدقهلية الذي سبيل سوي إعادة حالة الانضباط لكافة شوارع مدينة المنصورة ورفع كافة الإشغالات وتحرير عقود نظافة لكافة المحلات التجاريه للمساعدة في رفع مستوي حالة النظافة في المدينة.



وأضافت الغندور أنها ليست غريبة على مدينة المنصورة التي عملت بها لفترة طويلة كرئيس لحي غرب وتعلم كل دروبها وان علاقتها الوطيدة بالمواطنين بنطاق الحي ومعرفتهم وثقتهم بها ستكون داعم كبير في تحقيق الهدف من الحملة واستعادة حق المواطن في السير في شوارع بلده دون عائق من اشغالات والأهم حق المواطن كبيرًا او صغيرًا رجل او امرأة في بيئة نظيفة تساعده علي اداء أعماله اليومية او الذهاب الي مدرستة او جامعته في سهولة ويسر وان الحملة هي بداية سلسلة من الحملات ستشمل اعادة الانضباط والتيسير علي المواطنين في كافة جوانب حياتهم اليومية وشعورهم بالرضا وهو الهدف الأسمي من تلك الحملات المكبرة.

بتعليمات من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ترأست منال الغندور سكرتير عام محافظة الدقهلية حملة مكبرة لإعادة الإنضباط بشوارع مدينة المنصورة ورفع كافة الإشغالات بقسميها حي شرق وحي غرب بشأن وبعد القيام بعمل حصر شامل للمحلات نزلت الحملة اليوم للقيام بمهام أعمال يومها الأول وبالفعل تم عمل عقود نظافه ورفع كافة الاشغالات عن الأرصفة وحصر الاعلانات ورفع الغير مرخصة منها.