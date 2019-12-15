أردوغان: تركيا سيكون لها الحق في إرسال جنود إلى طرابلس (فيديو)





أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء تليفزيوني على قناة "TRT"، أن بلاده سيكون لها الحق في إرسال جنود إلى ليبيا، وذلك بالتزامن مع إعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ساعة الحسم لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهابيين.





وبحسب قناة "مداد نيوز"، لم تنتظر تركيا "دعوة رسمية" من حكومة السراج، وتم إرسال المدرعات تركية من طراز "BMC Kipri MRAP" إلى طرابلس؛ لدعم الفصائل المسلحة التابعة لحكومة السراج عبر رحلات جوية بين إسطنبول ومصراته، ورصد الجيش الليبي، دخول طائرات مسيرة تركية قبل أن يدمر مخازنها في مصراته.





هذا ويرتفع التوتر في شرق المتوسط خاصة مع مصر واليونان وقبرص، من جانب وحكومة الوفاق وتركيا من جانب آخر، بعدما وقع السراج اتفاقاً؛ لترسيم الحدود البحرية وتعاوناً أمنياً مع أردوغان، وتجاهل الحقوق الاقتصادية في البحر المتوسط لدول الجوار.. فماذا تحمل تركيا لليبيا والمنطقة؟





وكان "حفتر"، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية- ، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.







