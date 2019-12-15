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يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ارسنال اليو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:35 م
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم
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بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي، حيث ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة قوية بين أرسنال ومانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزيKORA LIVE.
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موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
وتلعب مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم KORA LIVE في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
وستذاع مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي KORA ONLINE في الدوري الإنجليزي على قناة "BEIN SPORTS HD 3" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة.
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش أرسنال ضد مانشستر سيتي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
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