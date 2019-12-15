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ريال مايوركا يخطف نقطة التعادل من سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:28 م
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بوابة الفجر
وكالات
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انتهت مباراة سيلتا فيجو مع ضيفه ريال مايوركا اليوم الأحد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ظل ريال مايوركا في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق نقطة أمام سيلتا فيجو، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

بادر سيلتا فيجو بالتسجيل عبر لاعبه رافينيا ألكانتارا في الدقيقة 20، لكن سالفا سيفيا أدرك التعادل لمايوركا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد إياجو أسباس التقدم لسيلتا في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، قبل أن تتضاعف معاناة مايوركا، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أنطونيو رايلو في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، أحرز مايوركا هدف التعادل الثمين في الدقيقة 83 عبر لاعبه الكرواتي أنتي بوديمير.
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