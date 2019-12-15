شاهد.. الفنانة دينا فؤاد برفقة اليسا وإيمان العاصي أثناء حفل إليسا عبر" الانستجرام"

تشارك الفنانة دينا فؤاد، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت الفنانة دينا فؤاد، مجموعة صور لها برفقة الفنانة إيمان العاصي، واليسا، على حسابها الشخصي "إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .



ظهرت الفنانة دينا فؤاد، مرتدية فستان أسود، ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، تركته ينسدل على كتفيها، وانتعلت حذاء أسود، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، كما ظهرت الفنانة إيمان العاصي، مرتدية فستان أسود، واليسا كل منهما ارتدوا فستان أسود، واعتمدوا تسريحة شعر جذابة ومختلفة، ومن الناحية الجمالية وضعوا ميكب هادى وبسيط .



وعلقت الفنانة دينا فؤاد "حفل إليسا" وتفاعل معاها العديد من جمهورها وتبادل الاعجابات والتعليقات .



دينا فؤاد فى "الاخ الكبير"



تشارك الفنانة دينا فؤاد، فى بطولة مسلسل" الأخ الكبير" وشارك في بطولة هذا المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، محمد رجب، هبة مجدى، هاجر أحمد،أشرف زكى، رندا البحيرى، عبير صبرى، دينا فؤاد، محمد عز، محمود حجازى، أحمد حلاوة،ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجى.



ويعرض المسلسل خارج نطاق السباق الرمضانى ويكون المسلسل 45 حلقة .

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ومن أعمالها السينمائية فيلم " المواطن برص"تدور أحداث الفيلم حول شخصية، "البرص" التي قام بتجسيدها رامي غيط، من قبل في فيلم "دكان شحاتة"، ويحكي قصة شاب عاطل من منطقة عشوائية يدعى "البرص"، يريد الزواج من الفتاة التي يحبها، ولكن تواجهه الكثير من العقبات في سبيل تحقيق ذلك.