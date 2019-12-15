Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. الفنانة دينا فؤاد برفقة اليسا وإيمان العاصي أثناء حفل إليسا عبر" الانستجرام"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:00 م
Advertisements
دينا فؤاد وإليسا
دينا فؤاد وإليسا
رباب مصطفي
Advertisements
تشارك الفنانة دينا فؤاد، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت الفنانة دينا فؤاد، مجموعة صور لها برفقة الفنانة إيمان العاصي، واليسا، على حسابها الشخصي "إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .

ظهرت الفنانة دينا فؤاد، مرتدية فستان أسود، ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، تركته ينسدل على كتفيها، وانتعلت حذاء أسود، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، كما ظهرت الفنانة إيمان العاصي، مرتدية فستان أسود، واليسا كل منهما ارتدوا فستان أسود، واعتمدوا تسريحة شعر جذابة ومختلفة، ومن الناحية الجمالية وضعوا ميكب هادى وبسيط .

وعلقت الفنانة دينا فؤاد "حفل إليسا" وتفاعل معاها العديد من جمهورها وتبادل الاعجابات والتعليقات .

دينا فؤاد فى "الاخ الكبير"

تشارك الفنانة دينا فؤاد، فى بطولة مسلسل" الأخ الكبير" وشارك في بطولة هذا المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، محمد رجب، هبة مجدى، هاجر أحمد،أشرف زكى، رندا البحيرى، عبير صبرى، دينا فؤاد، محمد عز، محمود حجازى، أحمد حلاوة،ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجى.

ويعرض المسلسل خارج نطاق السباق الرمضانى ويكون المسلسل 45 حلقة .

ومن أعمالها السينمائية فيلم " المواطن برص"تدور أحداث الفيلم حول شخصية، "البرص" التي قام بتجسيدها رامي غيط، من قبل في فيلم "دكان شحاتة"، ويحكي قصة شاب عاطل من منطقة عشوائية يدعى "البرص"، يريد الزواج من الفتاة التي يحبها، ولكن تواجهه الكثير من العقبات في سبيل تحقيق ذلك.
شاهد.. الفنانة دينا فؤاد برفقة اليسا وإيمان العاصي أثناء حفل إليسا عبر الانستجرام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش السيتي وأرسنال بدون تقطيع match

منذ ساعة و نصف

التشكيل الرسمي للأهلي أمام حرس الحدود.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر رابط مجاني الآن

منذ أقل من ساعة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

منذ ساعة و 12 دقيقة

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

منذ ساعة و 15 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ ساعة و نصف

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تُذاع بسبب أوزيل

منذ أقل من ساعتين

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 7 ساعات

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

إنجي المقدم تغازل محبيها على "إنستجرام"

منى فاروق تغازل جمهورها من جديد بأحدث ظهور لها

صبا مبارك تتحدى الطقس بإطلالة صيفية

منة فضالي تستقبل الشتاء بهذه الإطلالة

شاهد .. رضوى الشربيني في إطلالتها الجديدة عبر "الإنستجرام"

شاهد.. الفنانة هايدي موسي بإطلالة أنيقة برفقة قطتها عبر"إنستجرام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش السيتي وأرسنال بدون تقطيع match

05:56 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

التشكيل الرسمي للأهلي أمام حرس الحدود.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر رابط مجاني الآن

06:30 م

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status