كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت حصري KORA LIVE رابط شغال الاهلي ONLINE

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الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مساءاليوم الأحد، مواجهة مهمة ببطولة الدوري الممتاز، أمام نظيره حرس الحدود.

 

وحددت لجنة المسابقات موعد المباراة في السابعة والنصف مساءً على ستاد السلام والذي حصل الأهلي على حق انتفاع به لمدة 25 سنة وفقا للعقد المبرم مع شركة استادات القابضة.

 

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات من أجل اقتناص صدارة الدوري مستغلاً تعثرات خصومه مثل الزمالك وبيراميدز، وإذا تمكن المارد الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة.

 

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في كل المباريات التي خاضها بالمسابقة، بينما يتبقى له مباراة مؤجلة مع المصري البورسعيدي والزمالك.

 

وكان الأهلي، حقق الفوز على فريق وادي دجلة، بالجولة السابعة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، سجلها في الشوط الثاني عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 53، ووليد أزارو"البديل" في الدقيقة 72، وأحمد الشيخ "البديل" في الدقيقة 93.

 

ومن المقرر أن يتم بث المباراة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت، كما سيقدم "يوروسبورت عربية" بثا مباشرل للمباراة، وسيتم نشر الرابط الخاص بالبث قبل موعد المباراة بوقت كافٍ.

 

 

وسيعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة؛ من أجل مراجعة كافة التحضيرات الخاصة بالمباراة.

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مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود

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