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غدًا.. "القومي للسينما" يفتتح نادي سينما المرأة بحضور كوكبة من الفنانيين والنقاد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:14 م
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نادي سينما المرأة
نادي سينما المرأة
أحمد رمضان متولي
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تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي نادي سينما المراة غدًا الإثنين في تمام السادسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية .

ويأتي ذلك بحضور عدد من نجوم الفن "الفنانة رغدة وسميرة عبد العزيز وعايدة رياض وتيسير فهمي وعفاف رشاد ومحمد فاروق شيبة ومحمود فارس وأخرون الى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة ورؤساء المهرجانات وعدد من السينمائيين والنقاد.

يقام النادي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبدالوهاب" ويهدف إلى عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي يقيمها كبار النقاد والسينمائيين تحت إدارة الناقدة السينمائية" شاهندة محمد علي".

كما يتم شهريا تكريم مخرجين ومخرجات وممثلين وممثلات من الشباب المستقلين والمحترفين كنوع من الدعم والتشجيع لهم. 

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الروائى "لما بنتولد" خلال الافتتاح بحضور أبطاله "حنان سليمان و محمد حاتم وعمرو عابد" 

الفيلم للمخرج تامر عزت وتأليف نادين شمس، وإنتاج معتز عبد الوهاب وتامر عزت ، ومن بطولة أمير عيد، وعمرو عابد، وإبتهال الصريطي وسامح الصريطى ومحمد حاتم وهي أول تجربة في التمثيل للفنان أمير عيد المغني الرئيسي لفريق كايروكي و بسنت شوقى وحنان سليمان  ودانا حمدان وحنان كرولوس. 

وعقب عرض الفيلم  تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي" وتستضيف خلالها الناقدة السينمائية الكبيرة " ماجدة خيى الله" لمناقشة الفيلم مع صناعة والجمهور. 

يذكر أن فعاليات نادي سينما المرأة سوف تتنقل بمختلف المحافظات وذلك لتوعية الشعب المصرى بالدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع، ودور السينما في إظهار  أهمية المرأة في المجتمع. 

الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي والمقرر إقامته بالإثنين الثالث من كل شهر بالهناجر بدار الاوبرا المصريةفي  تمام السابعة مساء .
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