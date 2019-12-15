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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مان سيتي مباشر N

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:13 م
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بوابة الفجر
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الان شاهد مباراة القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال اليوم الأحد عبر موقع الفجر الرياضي يلا شوت بلس
بث حي ومباشر لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا كورة، شاهد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد أرسنال KORA STAR متابعة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال COOL KORA روابط سريعة سرعات متعددة.
ويشهد ملعب الإمارات مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتيLIVE7HD وأرسنال في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
التشكيل المتوقع لفريقي أرسنال و مانشستر سيتي
تابع من هنا مباراة القمة بين مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم الأحد على موقع الفجر برابط سريع kooora4live لأصحاب السرعات العالية ورابط آخر kora on line لأصحاب السرعات المنخفضة جودات متعددة دون تقطيع.
ومن المتوقع أن يدخل المدرب ليونبيرج المدير الفني لأرسنال YALLA KORA اللقاء بالتشكيل التالي.
بيرند لينو
هيكتور بليرين – دافيد لويز – سوكراتيس باباستادوبولوس – سياد كولاسيناك
ماتيو جيندوزي – لوكاس توريرا – جرانيت شاكا
بيير إيمريك أوباميانج – ألكسندر لاكازيت – نيكولاس بيبي
بينما من المتوقع أن يلعب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي YALLASHOOT اللقاء بالتشكيل التالي
إيديرسون
ميندي – أوتاميندي – فيرناندينيو - ووكر
جوندوجان – رودري – دي بروين
ستيرلنج – خيسوس – بيرناردو سيلفا
موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والقنوات الناقلة لها
شاهد من هنا بث مباشر لمباريات الدوري الإنجليزي اليوم KOORA ONLINE تابع مباراة القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال على الهواء اليوم KOOORA4LIVE برابط مباشر دون تقطيع، مشاهدة لقاء مانشستر سيتي مع أرسنال رابط سريع جودة عالية GOAL LIVE .
وتنقل المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عصام الشوالي.


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