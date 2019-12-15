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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ارسنال beIN SPORT رحيم سترلينج

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:12 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاحد الموافق 15 ديسمبر 2019، على استاد الاتحاد ، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مبارايات الدوري الانجليزي الممتاز.
موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-
تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وارسنال في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية KOORA STAR وفي الساعة الرابعة والنصف ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق واتفورد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم يلا شوت yalla shoot
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