Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإسماعيلي يفوز على اف سي مصر ويتعادل مع الزمالك في نفس النقاط

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:08 م
Advertisements
الاسماعيلي
الاسماعيلي
وكالات
Advertisements
حقق نادي الإسماعيلي فوز صعب وغالي أمام مضيفه نادي مصر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، عصر اليوم الأحد، على ملعب الكلية الحربية، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب العراقي همام طارق في الدقيقة 38.

وهدد فريق مصر مرمى الدراويش بأكثر من فرصة خطيرة، أبرزها رأسية في القائم الأيمن بالشوط الأول، وركلة جزاء سددها المدافع المخضرم، أحمد سعيد أوكا، وتصدى لها محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي.

بهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، متخلفا بفارق الأهداف عن الزمالك، بينما تجمد رصيد مصر عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.
Advertisements

أخبار تهمك

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش السيتي وأرسنال بدون تقطيع match

منذ أقل من ساعة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

منذ نصف ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ أقل من ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

منذ 34 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل الرسمي للأهلي أمام حرس الحدود.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر رابط مجاني الآن

منذ ربع ساعة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تُذاع بسبب أوزيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تُذاع بسبب أوزيل

05:29 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

01:58 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status