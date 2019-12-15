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«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش مانشستر سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:09 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة أرسنال ضد مان سيتي، في قمة منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإنجليزية، كورة لايف KORALIVE.
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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين أرسنال ضد مان سيتي Man City live stream، حيث يعول السيتيزينز على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم الأرجننتيني سيرجيو أجويرو، ورحيم ستيرلنج، وكيفن دي بروين.
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كورة جول Arsenal KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة أرسنال ضد مان سيتي، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات.
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