Advertisements
Advertisements
Advertisements

live| «يلا شووت» man city مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر Premier League كورة لايف yalla shoot plus

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يستعد نادي أرسنال لاستقبال مانشستر سيتي في المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب الإمارات، يوم الأحد، في لقاء يسعى من خلاله "المدفعجية" إلى تسجيل انتصار جديد عقب الفوز على وست هام، بينما سيحاول "السيتيزينز" تعويض الهزيمة التي مني بها الفريق من مانشستر يونايتد بالجولة الماضية.


وبعد تحقيق الانتصار الأول تحت قيادة المدرب المؤقت، فريدي ليونغبرغ، على وست هام يونايتد، بنتيجة 3-1، سيسعى "المدفجية" لحصد نقاط المباراة، ليرفع رصيده الحالي البالغ 22 نقطة، ويعزز من مركزه وهو التاسع حاليا.
أما السيتي فسيسعى جاهدا لتجاوز الخسارة التي تعرض لها من "الشياطين الحمر" بنتيجة 2-1، ويرفع رصيده الحالي البالغ 32 نقطة، الذي يضعه في المرتبة الثالثة بترتيب الدوري الإنجليزي.

وسيلعب "رجال غوارديولا" المباراة مع غياب المدافع الفرنسي إيميريك لابورت والألماني ليروي ساني، بالإضافة إلى سيرخيو أغويرو، بداعي الإصابة.

وسيكون أرسنال جاهزا للقاء بدون أي غيابات في صفوفه، الأمر الذي سيمكّن ليونغبرغ من الاعتماد على تشكيلته الكاملة التي يتوقع أن يوزعها بطريقة 4-2-3-1، مع التركيز على بيير إيميريك أوباميانغ في خط الهجوم، وخلفه يأتي نيكولاس بيبي ومسعود أوزيل وغابرييل مارتينيلي.

وفيما يتعلق بتشكيلة السيتي، فيتوقع أن يعتمد غوارديولا بشكل أساسي على رياض محرز في خط الهجوم، إلى جانب غابرييل جيسوس ورحيم ستيرلينغ.

Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش السيتي وأرسنال بدون تقطيع match

منذ أقل من ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

منذ 36 دقيقة

التشكيل الرسمي للأهلي أمام حرس الحدود.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر رابط مجاني الآن

منذ 17 دقيقة

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تُذاع بسبب أوزيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

منذ 33 دقيقة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ أقل من ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ ساعة الا ربع

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تُذاع بسبب أوزيل

05:29 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

01:58 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status