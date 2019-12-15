يلا شووت NOWman city مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي

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يحاول مانشستر سيتي تعويض الخسارة التي تعرض لها في الأسبوع الماضي في الديربي أمام مانشستر يونايتد بعد اتساع الفارق بينه وبين ليفربول صاحب الصدارة إلى 14 نقطة وبات الفريق مهدد بعدم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى الابتعاد عن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد آخر، تمكم آرسنال في الأسبوع الماضي من تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم تحت قيادة المدرب المؤقت ليونجبيرج بعد أن قلب الطاولة على وست هام يونايتد في ديربي لندن وحول تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تألق فيها الثنائي الجديد بيبي ومارتينلي.

* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : أنجيلينيو - فيرناندينيو - نيكولاس أوتامندي - كايل ووكر

خط الوسط : بيرناردو سيلفا - رودري - كيفن دي بروين

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

– أما آرسنال فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : بيرند لينو

خط الدفاع : كيران تيرني - سوكراتيس باباستاثوبولوس - كالوم تشامبرز - أينسلي مايتلاند نيلس

خط الوسط : لوكاس توريرا - جرانيت شاكا - جابرييل مارتينيلي - مسعود أوزيل

خط الهجوم : نيكولا بيبي - بيير إميريك أوباميانج

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