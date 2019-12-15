تشكيل أرسنال الرسمي ضد مانشستر سيتي| مشاهدة مباراة arsenal vs man city live في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب السويدي فريدريك ليونبرج المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : ماتليند نيلس - تشامبرز - سوكراتيس - كولاسيناك

خط الوسط : توريرا - نيكولاس بيبي - مسعود اوزيل - جندوزي.

خط الهجوم : مارتينيلي - اوباميانج.





وكان فريق أرسنال قد نجح في الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت في لندن، بينما تعرض فريق مانشستر سيتي للهزيمة من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في ديربي مدينة مانشستر على ملعب الاتحاد.





ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة بعد مرور 16 جولة في البريميرليج، ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39، ويحل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 29 نقطة.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في السنوات الأخيرة بالحصول على البث الحصري المباشر لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق أرسنال عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.



