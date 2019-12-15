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كورة 7sry: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال مباشر بدون تقطيع man city LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش مانشستر ستريم LIVE

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:34 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق آرسنال بمنافسه مانشستر سيتي في لقاء قمة مباريات الأحد الإنجليزي، وذلك ضمن الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»،

 

يسعى السيتي لتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية في الديربي ضد مانشستر يونايتد.

 

وبعد أن اتسع الفارق بين وبين ليفربول إلى 17 نقطة مؤقتًا، بات الفريق مهدد بفقدان اللقب، بجانب ابتعاده عن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

أما آرسنال فقد حقق الانتصار الأول له هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني المؤقت ليونجبيرج، بعد أن قلب الطاولة على وست هام يونايتد في الديربي اللندني وحول تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية في مباراة تألق فيها الثنائي الجديد بيبي ومارتينلي.

 

تشكيلة آرسنال المتوقعة

حراسة المرمى: بيرند لينو.

 

خط الدفاع: كيران تيرني - سوكراتيس باباستاثوبولوس - كالوم تشامبرز - أينسلي مايتلاند نيلس.

 

خط الوسط: لوكاس توريرا - جرانيت شاكا - جابرييل مارتينيلي - مسعود أوزيل - نيكولا بيبي.

 

خط الهجوم: بيير إميريك أوباميانج.

 

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة

حراسة المرمى: إيدرسون.

 

خط الدفاع: أنجيلينيو - فيرناندينيو - نيكولاس أوتامندي - كايل ووكر.

 

خط الوسط: بيرناردو سيلفا - رودري - كيفن دي بروين.

 

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز.

 

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 18:30 توقيت القاهرة، 19:30 توقيت مكة المكرمة، 16:30 توقيت جرينتش، وتلعب مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، على «إستاد الإمارات»، ويقوم بالتعليق على مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي «عصام الشوالي».

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