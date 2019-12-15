ماركا: فالفيردي يسجل أقل نسبة إستحواذ منذ حقبة جواريدولا

تعثر نادي برشلونة أمس السبت في ملعب أنويتا، بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة أمام صاحب الملعب نادي ريال سوسيداد في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.





وسجلت الإحصائيات أقل نسبة استحواذ على الكرة شهدها برشلونة منذ فترة كبيرى، حيث حاز برشلونة الكرة بنسبة 46.58 % خلال مجريات المباراة.





وخسر المدرب إرنستو فالفيريدي الإستحواذ للمرة التاسعة خلال مسيرته مع برشلونة، خلال 141 مباراة له في جميع البطولات.





ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية مقارنة بين فالفيردي ومن سبقوه في تدريب برشلونة، لويس إنريكي وتاتا مارتينو وبيب جوارديولا.





وبالمقارنة مع سابقيه، خسر لويس إنريكي استحواذ الكرة 6 مرات خلال 181 مباراة، فيما خسر تاتا مارتينو الاستحواذ مرة واحدة خلال 59 مباراة.





أما بالنسبة لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي والمرشح مرة أخرى للعودة لبرشلونة، فخسر الاستحواذ مرة واحدة فقط خلال 247 مباراة خاضها على قيادة البلوجرانا.





المباريات التي خسر فيها برشلونة الاستحواذ تحت قيادة فالفيردي:





1- ريال سوسيداد – 14 ديسمبر 2019 (46.58%)





2- بوروسيا دورتموند 27 نوفمبر 2019 (46.11%)





3- ليفربول 1 مايو 2019 (47.5%)





4- ريال سوسيداد 20 أبريل (49.72%)





5- ريال بيتيس 17 مارس 2019 (44%)





6- توتنهام 11 ديسمبر 2018 (48.81%)





7- سيلتا فيجو 4 يناير 2018 (46.21%)





8- لاس بالماس 1 أكتوبر 2017 (46.21%)





9- ريال مدريد 16 أغسطس 2017 (46.67%).



