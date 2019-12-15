Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماركا: فالفيردي يسجل أقل نسبة إستحواذ منذ حقبة جواريدولا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:32 م
Advertisements
فالفيردي
فالفيردي
عبدالقادر عرابي
Advertisements
تعثر نادي برشلونة أمس السبت في ملعب أنويتا، بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة أمام صاحب الملعب نادي ريال سوسيداد في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وسجلت الإحصائيات أقل نسبة استحواذ على الكرة شهدها برشلونة منذ فترة كبيرى، حيث حاز برشلونة الكرة بنسبة 46.58 % خلال مجريات المباراة.

وخسر المدرب إرنستو فالفيريدي الإستحواذ للمرة التاسعة خلال مسيرته مع برشلونة، خلال 141 مباراة له في جميع البطولات.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية مقارنة بين فالفيردي ومن سبقوه في تدريب برشلونة، لويس إنريكي وتاتا مارتينو وبيب جوارديولا.

وبالمقارنة مع سابقيه، خسر لويس إنريكي استحواذ الكرة 6 مرات خلال 181 مباراة، فيما خسر تاتا مارتينو الاستحواذ مرة واحدة خلال 59 مباراة.

أما بالنسبة لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي والمرشح مرة أخرى للعودة لبرشلونة، فخسر الاستحواذ مرة واحدة فقط خلال 247 مباراة خاضها على قيادة البلوجرانا.

المباريات التي خسر فيها برشلونة الاستحواذ تحت قيادة فالفيردي:

1- ريال سوسيداد – 14 ديسمبر 2019 (46.58%)

2- بوروسيا دورتموند 27 نوفمبر 2019 (46.11%)

3- ليفربول 1 مايو 2019 (47.5%)

4- ريال سوسيداد 20 أبريل (49.72%)

5- ريال بيتيس 17 مارس 2019 (44%)

6- توتنهام 11 ديسمبر 2018 (48.81%)

7- سيلتا فيجو 4 يناير 2018 (46.21%)

8- لاس بالماس 1 أكتوبر 2017 (46.21%)

9- ريال مدريد 16 أغسطس 2017 (46.67%).

Advertisements

أخبار تهمك

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تُذاع بسبب أوزيل

منذ نصف ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ أقل من 5 دقائق

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 13 ساعة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يرفض الدخول فى أزمة كهربا ويقرر التصعيد

منذ حوالي 4 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تُذاع بسبب أوزيل

05:29 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

01:58 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status