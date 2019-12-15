Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي بث مباشر watch live

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:32 م
Advertisements
مواعيد مباريات اليوم الأحد
مواعيد مباريات اليوم الأحد
حسن شحاتة
Advertisements
 
تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 15 / 12 / 2019، ويأتي على رأسها مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري، ومان يونايتد ضد إيفرتون، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الثامنة"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمباراة نادي مصر ضد الإسماعيلي، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة سموحة ضد أسوان، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الأهلي x حرس الحدود، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءا بتوقيت تونس، و5:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ17"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمباراتي وولفرهامبتون ضد توتنهام، ومانشستر يونايتد ضد إيفرتون، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

أرسنال x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:30 مساءا بتوقيت تونس، و4:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ17"
فالنسيا x ريال مدريد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، و8:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ16"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمباراتي يوفنتوس ضد أودينيزي، ومباراة ميلان ضد ساسولو، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

فيورنتينا x إنتر ميلان، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ18"
سانت إتيان x باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، و8:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 6.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة التاسعة"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإماراتي بمباراتي الجزيرة x الفجيرة، وعجمان ضد العين، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة السابعة"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المغربي بمباراة سريع وادي زم ضد الرجاء البيضاوي، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الوداد البيضاوي x الجيش الملكي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ12"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمباراتي الملعب التونسي ضد النجم الساحلي، والأفريقي التونسي ضد الصفاقسي، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

Advertisements

أخبار تهمك

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ يوم

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تُذاع بسبب أوزيل

منذ أقل من نصف ساعة

اتحاد الكرة يرفض الدخول فى أزمة كهربا ويقرر التصعيد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

01:58 م

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status