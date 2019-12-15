مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي بث مباشر watch live

تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 15 / 12 / 2019، ويأتي على رأسها مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري، ومان يونايتد ضد إيفرتون، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الثامنة"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمباراة نادي مصر ضد الإسماعيلي، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة سموحة ضد أسوان، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





الأهلي x حرس الحدود، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءا بتوقيت تونس، و5:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ17"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمباراتي وولفرهامبتون ضد توتنهام، ومانشستر يونايتد ضد إيفرتون، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





أرسنال x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:30 مساءا بتوقيت تونس، و4:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ17"

فالنسيا x ريال مدريد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، و8:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمباراتي يوفنتوس ضد أودينيزي، ومباراة ميلان ضد ساسولو، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





فيورنتينا x إنتر ميلان، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ18"

سانت إتيان x باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، و8:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 6.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة التاسعة"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإماراتي بمباراتي الجزيرة x الفجيرة، وعجمان ضد العين، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة السابعة"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المغربي بمباراة سريع وادي زم ضد الرجاء البيضاوي، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





الوداد البيضاوي x الجيش الملكي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ12"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمباراتي الملعب التونسي ضد النجم الساحلي، والأفريقي التونسي ضد الصفاقسي، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.



