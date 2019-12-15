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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ارسنال| بلس

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:25 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بدون توقف اليوم الاحد شاشة كاملة اليوم الاحد، يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق أرسنال اليوم الأحد 15 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات في لندن ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

مشاهدة قمة ارسنال اليوم ومانشستر سيتي | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر وفريق أرسنال في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

مشاهدة مباراة ارسنال اليوم الاحد بدون توقف وجودة عالية | كان فريق أرسنال قد نجح في الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت في لندن، بينما تعرض فريق مانشستر سيتي للهزيمة من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في ديربي مدينة مانشستر على ملعب الاتحاد.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-
ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة بعد مرور 16 جولة في البريميرليج، ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39، ويحل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

بث مباشر ارسنال ومانشستر سيتي اليوم الاحد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال :-
وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في السنوات الأخيرة بالحصول على البث الحصري المباشر لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق أرسنال عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

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