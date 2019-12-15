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مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تُذاع بسبب أوزيل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:29 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يلتقي اليوم الأحد فريقي أرسنل وضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي سيحتضنها ملعب الإمارات بالعاصمة لندن، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن الحكومة الصينية قررت عدم إذاعة المباراة المرتقبة اليوم في الدوري الإنجليزي، وذلك إعتراضاً على لاعب أرسنال ومنتخب ألمانيا مسعود أوزيل.

ونشر أوزيل عدة صور تنتقد ممارسات الحكومة الصينية بحق المسلمين الصينين "الإيجور" والتي وصفها بالإرهابية.

وأفادت صحيفة تايمز البريطانية، أن الصور التي نشرها أوزيل أثارت حفيظة المسئولين الصينيين، مما جعل الحكومة تقرر عدم إذاعة المباراة، رغم الشعبية الجارفة لأندية إنجلترا في المنطقة الآسيوية.

ويمتلك السيتي على وجه الخصوص شعبية كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نشط آخر لاعب صيني في البريمييرليج في صفوف السيتي، وهو الاعب سون جي هاي، الذي لعب في السيتي ستة سنوات منذ عام 2002 حتى 2008.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، مقابل 32 نقطة لمانشستر سيتي، يحتل بها المركز الثالث خلف ليفربول بفارق 17 نقطة، قبل مواجهة اليوم.

وينتظر الفريقان موقفهما من القرعة الأوروبية غداً الإثنين، حيث يترقب عشاق مانشستر سيتي قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما ينتظر أرسنال قرعة الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي، والتي وصل للمباراة النهائية خلالها العام الماضي.

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