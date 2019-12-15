قادمين من ليبيا.. ضبط 05 أشخاص بصدد إجتياز الحدود البرية خلسة

ضبطت دورية تابعة لمنظومة المراقبة الالكترونية للحرس الوطني ببنقردان، يوم أمس السبت 14 ديسمبر 2019 ، 05 أشخاص من جنسيات مختلفة بصدد إجتياز الحدود البرية الليبية باتجاه التراب التونسي، خلسة على مستوى المكان المعروف بالملاحة.





بواستشارة النيابة العمومية، أذنت بمباشرة قضية عدلية في شأنهم من اجل دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية، وإحالتهم على فرع الهلال الأحمر بمدنين، قصد إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم وترحيلهم.