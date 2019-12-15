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إيقاف عنصر تكفيري بسليانة فارّ من عدّة أحكام بالسجن

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:19 م
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسليانة، يوم أمس السبت 14 ديسمبر 2019، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 33 سنة.

ويعتبر هذا العنصر مصنّف خطير قاطن الجهة، ومفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية، من أجل "الإنضمام إلى تنظيم إرهابي"، وصادرة في شأنه عدة أحكام بالسجن.

وتم الاحتفاظ به لمواصلة التحريات معه، وإحالته على مصدر التفتيش.
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