تميم يلتقي فالح الفياض لتنفيذ أجندة إيران في العراق

كشفت موقع "قطريليكس" عن لقاء تم بين تميم بن حمد وفالح الفياض مسؤول الحشد الشعبي والذي جاء بالتزامن مع لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المتواجد في الدوحة.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على كيفية مواجهة التظاهرات الحاشدة في العراق ضد الوجود الإيراني. وأكدت المصادر أن اللقاء تضمن عرض عدة خطوات مقترحة من تميم لتنفيذها لإخماد التظاهرات لصالح النفوذ الإيراني.

وكشف الموقع، عن طلب فالح الفياض تميم بن حمد في توفير ميزانية مخصصة لتنفيذ هذه الخطوات وطالبه بدعم إعلامي ومالي كبير خلال هذه الفترة، ووعد تميم بن حمد دعم الفياض بشكل إعلامي مكثف.

وتأتي زيارة مسؤول الحشد الشعبي ضِمن مسلسل النظام في تنفيذ مخطط تخريبي في العراق لصالح إيران التي تجد رفضا شعبيا كبيرا في العراق لوجودها هناك بعد مظاهرات حاشدة مستمرة على مدار الفترة الماضية طالبت بالقضاء على الإرهاب والفساد ورحيل كافة رموز إيران.