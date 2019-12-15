إتحاد الشغل يعلن مساندته للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

في بيان نشره اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019، أعرب الإتحاد العام التونسي للشغل عن مساندته للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مواجهة "الحملة القذرة التي تشنها بعض الأطراف المعادية للعمل الحقوقي والنسوي"، مندّدا في الآن ذاته، بما وصفه "الحملات التشويهية المدعومة بصفحات التواصل الاجتماعي المأجورة".

واعتبر الإتحاد أن هذه الحملة التي تأتي في ظل استمرار الهجمة الشرسة التي تستهدف مختلف مكوّنات المجتمع المدني الديمقراطية، وبالتوازي مع حملات التشويه والتخوين للاتحاد، تعدّ ضربا للحريات وانتهاكا للدستور واستهدافا واضحا لمكتسبات النساء وحقوقهن.

وعبّرت المنظمة الشغيلة عن مساندتها للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولرئيستها التي تشنّ ضدّها أبشع أنواع التشويه، بغاية السعي إلى عزل القوى المدنية والديمقراطية التاريخية وثنيها عن الدفاع عن تونس الحرية والعدالة والمساواة، حسب ما ورد بالبيان.

وأكد البيان استعداد كافّة النقابيات والنقابيين، للتصدّي إلى هذه الحملات ومواصلة التنسيق المتضامن مع القوى الديمقراطية وجمعيّات المجتمع المدني، من أجل حماية الدستور وتكريس قيم الجمهورية ومبادئ الدولة المدنية والاجتماعية.