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انتشال جثة عامل غرق أثناء قيادته تروسيكل بمياه النيل ببنها

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:07 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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انتشلت قوات الانقاذ النهري بمحافظة القليوبية، جثة شاب في العقد الثالث من عمره، لقي مصرعه  بعد سقوطه أثناء قيادته تروسيكل بقرية طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، في مياه النيل.

تلقي اللواء خالد الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد عشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بوجود حالة غريق بقرية طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها.


وانتقلت قوات الإنقاذ النهري  وجري  انتشال الجثة، بمساعدة أهالي القرية والتروسيكل الخاص به.


وتبين من تحريات اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، أن الجثة لشاب بالعقد الثالث من العمر، وأنه غرق أثناء قيادته لتروسيكل يعمل عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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