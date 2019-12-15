انتظام العمل في مستشفى بسيون المركزى بعد وقفة احتجاجية لعدد من الممرضات (صور)

انهى عدد من ممرضات مستشفى بسيون المركزي في الغربية، منذ قليل، الوقفة احتجاجية التى نظموها اليوم، أمام قسم الاستقبال بالمستشفى، احتجاجا منهم على قرار مديرية الصحة بنقل رئيس التمريض.



ووصف العاملون، قرار النقل بالتعسفي، موضحين أنّ النقل مجاملة من وكيل الوزارة بالغربية قبل بلوغه من سن المعاش لأحد النواب فى بسيون، كما امتنعت الممرضات عن العمل، مهددين بالدخول في إضراب إذا لم يستجب لمطالبهم ورجوع رئيس التمريض.



وأشار المتظاهرين بأن رئيسة التمريض تتمتع بحسن السير والسلوك وتعامل جميع الممرضات باحترام وتقوم بتنفيذ القانون على الجميع ولا تقوم بمحابة واحده على الأخرى.



فى المقابل كشف مصدر طبى بمديرية الصحة بالغربية أن الدكتورة سوسن سلام وكيل مديرية الصحة بالغربية لغت القرار وعلى الفور تم الغاء الوقفة الاحتجاجية وعودة جميع الممرضات وانتظام العمل.