العثور على أكثر من 6500 حبّة مخدّر في كيس على قارعة الطريق

إثر دورية مراقبة وجولان على مستوى الشريط الحدودي مع القطر الجزائري، تمكّن أعوان فرقة الحرس الديواني بتوزر مساء أمس، من حجز 6664 حبة دواء مخدر معدة للتهريب في كيس ملقى على قارعة الطريق.





وأوضحت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها اليوم، أن "أعوان الدورية اشتبهوا في محتوى كيس ورقي كبير الحجم ملقى على قارعة الطريق فتم فتحه بكل حذر ليتم العثور على كمية الأدوية المخدّرة المذكورة دون وجود أية وسيلة تهريب أو أشخاص".