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نانسي عجرم: "أدعو من يدينون بالإنسانية لدعم الفقراء.. وأطفال راعي مصر:عرفناكي كفنانة والآن كإنسانة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:20 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
يارا أحمد
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أقامت مؤسسة راعي مصر حفلها الخيري السنوي والذي أحياه الفنانان نانسي عجرم و محمود العسيلي واستضافته الجامعة الألمانية بالقاهرة والذي تذهب عائداتة لدعم القرى الأكثر فقرا ولدعم برنامج المستشفيات المتنقلة"موبايل كلينك"

واعربت عجرم عن سعادتها بالحفل، وشكرها لمؤسسة راعي مصر الخيرية وكانت حريصة على المشاركة فيه لأن إيراده سيذهب للأعمال الخيرية، والفنان لا بد أن يكون له دور اجتماعى وخيرى لأنه له تأثير كبير على جمهوره، ويعتبر قدوة لهم يحتذى بها.

واكدت ان تلك ليست للمرة الأولى التي تشارك فيها في حفل خيري وتتبرع بجزء من اجرها مشيرة انه امر مفروغ منه وغير قابل للنقاش فأينما تكون دعوات الخير سنكون في مقدمة الملبين.

ودعت عجرم كل من يدين بالانسانية للمشاركة بفعل الخير ورسم البسمة على شفاه الأطفال انا سعيدة بتلك الزيارة التي تمت دعوتي لها من مؤسسة راعي مصر من شخصيات وضع الله في قلوبها المحبة ،ارى ان العطاء اجمل شعور في الدنيا ، فهو مختلف عن كل المشاعر الأخرى فنحن نحيا ونعمل ولا نشعر بالفرح الا بأسعاد الغير.

وأضافت "عجرم":ادعم بشدة مشروع العيادات المتنقلة والذي يعتبر ضرورة للقرى الفقيرة التي لا يملك أهلها أجر المواصلات والخدمات الصحية هي حق لهم وهو ما نأمل في المساعدة في تحقيقة اليوم نقل تلك الأسر من حالة العدم لحالة الحياة الأنسانية بتوفير الخدمات الصحية والتعليم والنقل والكهرباء وغيرها من حقوقهم.

وأكدت نانسي عجرم، أن جولتها تلك مع راعي مصر لدعم القرى الأكثر فقرا هي الأولى ولن تكون الأخيرة مؤكدة ان هذا جوهر دورهم كفنانين ان يعطي رسالة أن الانسان يجب أن يساعد أخوة الأنسان ونأمل ان نؤثر في جمهورنا لفعل المثل.


وكرم المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية الفنانة نانسي عجرم واهداها درع المؤسسة ورسالة من المؤسسة واطفال منطقة الألج التي شاركت عجرم في تقديم مساعدات لهم أمس الأول قالوا فيها" الى الفنانة ناسي عجرم معشوقة الصغار والكبار نشكرك لمشاركة معنا صنعتي البهجة على وجوه الأطفال عرفناكي فنانة والآن عرفناكي أنسانة شكرا لكي لمساعدتك للفقراء".

وأعلن رمزي في كلمتة خلال الحفل أطلاق مبادرة "الصعيد كامب" وهي المبادرة الأولى من نوعها والتي تهدف لنشر الفكر التطوعي و المشاركة المجتمعية بين الشباب مشيرا الى ان مشاركة الشباب بعد ساعات من الأعلان عنها فاقت التوقعات ووصل عدد المشاركين فيها ل٥٠٠ شاب وفتاة اعلنوا مشاركاتهم في القافلة التالية لخدمة القرى الأكثر فقرا ولأعادة تأهيل المنازل بتلك القرى وستكون البداية مطلع الشهر القادم بالمنيا
وتابع رمزي:علينا دور هام كمجتمع وهو الدور الذي زاد إيماننا به عقب ما شهدناه مؤخرا من حالات تعاني ومنها اسرة مرض عائلها ولم يجد الأبناء الأربعة حتى أجرة وسائل الأنتقال وبالرغم من ذلك اصروا على استكمال تعليمهم ومن أجل ذلك يقوموا بشكل يومي بقطع ٧ كيلو مترات مشيا على الأقدام وهنا يأتي دونا دعما لمثل هؤلاء قبل ان يجعلهم الفقر يضلوا الطريق.

وأوضح رمزي أن فكرة الصعيد" كامب " تقوم على توصيل الشباب المقبل على العمل التطوعي بمن هم في حاجة ماسة للمساعدة حيث رصدنا العشرات بل مئات الشباب من الراغبين في تقديم العون ولكن لا يعرفون أين ومتى وكيف تكون البداية وبمساعداتهم سنقدم خدمات انسانية بشكل غير نمطي ومبتكر مما يدفعهم بعد ذلك إلى العطاء وحب مساعدة الغير وفق برنامج منظم يستغرق يومين فقط تشرف ويشمل زيارة الحالات المعدمة والأشد فقرا في صعيد مصر وبناء منازل الفقراء من قبل الشباب بنفسهم وتركيب الاسقف والارضيات والتشطيبات النهائية للبيوت كذلك تنظيم القوافل الطبية والأشراف على أنتظام عملها بالإضافة إلى توزيع الاعانات الموسمية من أغذية،لحوم، ملابس، واعانات مدرسية على المستحقين.

يذكر أن مؤسسة راعي مصر شريك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة "حيث قامت بأعادة بناء وتأهيل أحتياجا كما قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتدشين ثمانية مستشفيات متنقلة تحوي عيادات للباطنة والعظام والأسنان والرمد ومعمل للتحاليل وآخر للأشعة.
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