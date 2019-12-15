تأجيل محاكمة المتهمين باغتصاب فتاة إلى يناير المقبل لمناقشة الطب الشرعي (صور)

أجلت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أحمد اسماعيل عبدالعزيز، ومحمود شوقي موافي، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، محاكمة المتهمين باغتصاب طالبة، بمركز فرشوط شمالي قنا، إلى جلسة 22يناير لمناقشة الطب الشرعي.



تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، علي.ك.ا، 21 عامًا، وشقيقه محمد 19 عامًا، ومصطفى.ر.ع، 22 عامًا، لاتهامهم بخطف واغتصاب فرحة.ع.ر، 17 عامًا، طالبة، في الزراعات وفي منزل المتهمين الأول والثاني، وإحالة المتهمين للنيابة في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز شرطة فرشوط.



