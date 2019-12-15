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رئيسة بوليفيا المؤقتة تعلن اعتقال الرئيس السابق "موراليس" قريبا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:46 م
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رئيسة بوليفيا المؤقتة جنين أنييس
رئيسة بوليفيا المؤقتة جنين أنييس
وكالات
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أعلنت رئيسة بوليفيا المؤقتة، جنين أنييس، أنه خلال الأيام المقبلة سيصد أمرا باعتقال الرئيس اليساري السابق، إيفو موراليس، لاتهامه بالتحريض.

ومنحت الأرجنتين موراليس حق اللجوء الأسبوع الماضي بعد أيام فقط من تولي الرئيس الجديد البرتو فرنانديز السلطة في بوينس أيرس. وخلف فرنانديز الرئيس المحافظ ماوريسيو ماكري الذي خسر محاولة إعادة انتخابه في أكتوبر تشرين الأول.

وقضى موراليس الشهر السابق في المكسيك في أعقاب انتخابات جرت في بوليفيا في أكتوبر تشرين الأول وكانت محل نزاع كبير. وأعلن موراليس فوزه بعد اتهام حكومته بالتلاعب في نتائج الانتخابات. وغادر موراليس بوليفيا بعد تزايد الجدل حول نتائج الانتخابات بعد أن ظل في السلطة نحو 14 عاما.

وقالت أنييس للصحفيين ”بإمكانه العودة وقتما يشاء. لقد غادر البلاد لأنه كان يريد ذلك.

”سيصدر أمر الاعتقال خلال الأيام القليلة المقبلة لأننا جهزنا بالفعل الاتهامات“.

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