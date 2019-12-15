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ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:47 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت 

إنهت بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% رابحا 40.66 نقطة،  مدفوعة بصعود قطاع البنوك ، ليغلق عند مستوى 6155.99 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% رابحاً 57.55 نقطة ليغلق عند مستوى 6828.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% رابحاً 5.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4826.99 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت ،  على 203.4 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون دينار كويتى عبر 8381 صفقة.


وعلي مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت  ، فقد ارتفعت 9 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.62%.
 


وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.62%، تليه شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 14.96%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 11.36%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.71% ثم شركة أبيار للتطوير العقارى بنسبة 10.71%، ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 8.77%.
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