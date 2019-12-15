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محافظ دمياط تفتتح وحدتي عناية مركزة بتكلفة ٩ مليون جنيهًا (صور)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:42 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، بإفتتاح وحدتين جديدتين للعناية المركزة والمتخصصة بمستشفتى حميات دمياط ودمياط التخصصى بعد إتمام كافة التجهيزات اللازمة لهما، إذ يعدا إضافة جديدة لمنظومة القطاع الصحى بالمحافظة والذى توليه محافظ دمياط أهمية بالغة بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية والعلاجية لأهالي المحافظة.

وفي هذا السياق استهلت المحافظ جولتها التى رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بإفتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى حميات دمياط والذى يضم ستة أسرة بتكلفة قدرها ٢ مليون جنيه، إذ تفقدت كافة التجهيزات الخاصة بالوحدة وقسم العزل بها والتى تم تنفيذها وفقا لأعلى المستويات كما اطمئنت الدكتورة منال عوض على الحالة الصحية للمرضى بالوحدة موجهة بتوفير الرعايه الفائقة لهم.

كما قامت المحافظ أيضًا بإفتتاح وحدة العناية المتخصصة بمستشفى دمياط التخصصى والذى يضم ١٢ سرير بالإضافة إلى سرير عزل وماكينة للغسيل الكلوى وأجهزة للتنفس الصناعى بتكلفة قدرها ٧ مليون جنيه وذلك بقيمة ٣ مليون جنيه كمشاركة مجتمعية للأعمال الإنشائية و٤ مليون جنيه تكلفة التجهيزات والتى قامت بها وزارة الصحه والسكان، ليصبح عدد أسرة الرعاية المركزة والمتخصصة والمتوسطة والرعاية المركزة للأطفال بالمستشفى ٤٢ سرير.

وفي ذات السياق، قامت محافظ دمياط بتفقد وحدة العناية المركزة بالمستشفى والتى تعد الوحدة الرئيسية بها إذ إطمئنت على الحالة الصحية للمرضى موجهة بالاهتمام بهذه الأقسام الحيوية لما تمثله من أهمية كبيرة، وخلال الافتتاح توجه الدكتور أحمد البلتاجى مدير مستشفى دمياط التخصصى بالشكر الجزيل إلى محافظ دمياط على رعايتها المستمرة لهذا القطاع الهام مؤكدا أنه وبفضل جهودها فى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة تم توفير طبيب للرعاية المركزة بصفة دائمة بالمستشفى.

وفى سياق متصل، أكدت المحافظ على بذل أقصى الجهود لتوفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بمشروعات الصحة بدمياط موجهة بضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمستشفيات والعمل على توفير سبل الراحة للمرضى، كما توجهت الدكتورة منال عوض بالشكر إلى ممثلى المجتمع المدني على مشاركاتهم المجتمعية الفعالة بهذه المشروعات.
محافظ دمياط تفتتح وحدتي عناية مركزة بتكلفة ٩ مليون جنيهًا (صور)
محافظ دمياط تفتتح وحدتي عناية مركزة بتكلفة ٩ مليون جنيهًا (صور)
محافظ دمياط تفتتح وحدتي عناية مركزة بتكلفة ٩ مليون جنيهًا (صور)
محافظ دمياط تفتتح وحدتي عناية مركزة بتكلفة ٩ مليون جنيهًا (صور)
محافظ دمياط تفتتح وحدتي عناية مركزة بتكلفة ٩ مليون جنيهًا (صور)
محافظ دمياط تفتتح وحدتي عناية مركزة بتكلفة ٩ مليون جنيهًا (صور)
محافظ دمياط تفتتح وحدتي عناية مركزة بتكلفة ٩ مليون جنيهًا (صور)
محافظ دمياط تفتتح وحدتي عناية مركزة بتكلفة ٩ مليون جنيهًا (صور)
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